Kina lukker hele byer ned som følge af nye smitteudbrud

Alene søndag har Kina registreret næsten 3400 nye smittetilfælde, hvilket er det højeste antal i to år.

Kina har søndag bekræftet 3393 nye tilfælde af coronavirus.

Det oplyser landets sundhedskommission.

Det er mere end det dobbelte i forhold til dagen før og det højeste daglige antal i landet i to år.

En landsdækkende stigning i antallet af smittetilfælde har fået myndighederne til at lukke skoler i Shanghai og hele byer i nordøst, hvor provinser kæmper med lokale smitteudbrud med varianterne delta og omikron.

Søndag fortæller en lokal embedsmand, at byen Jilin med over 1,6 millioner indbyggere senest er blevet lukket delvist ned. Her er hundredvis af kvarterer blevet forseglet.

- Udbruddet viser, at spredningen med omikronvarianten sker i det skjulte og meget hurtigt. Den er svær at opdage i de tidlige stadier, siger Zhang Yan, der er Jilin-provinsens sundhedschef, på et pressemøde.

Kina har under hele pandemien haft en strategi om at have tæt på nul smittede og reagerer derfor prompte på selv de mindste smitteudbrud med meget strenge restriktioner.

Men den seneste opblussen, som er drevet af den meget smitsomme omikronvariant, samt en stigning i antallet af asymptomatiske tilfælde udfordrer denne strategi.

Beboere i Jilin har været igennem seks runder af massetest, og søndag melder byen om over 500 smittetilfælde med omikron.

Fredag blev nabobyen Changchun - en industriby med ni millioner indbyggere - lukket ned.

Lørdag blev både borgmesteren i Jilin og lederen af Changchuns sundhedskommission fyret fra deres job.

De mindre byer Siping og Dunhua, der begge ligger i Jilin-provinsen, blev lukket ned henholdsvis torsdag og fredag som følge af smitteudbrud.

Og allerede 1. marts blev byen Hunchun, der grænser op til Rusland og Nordkorea, lukket ned, oplyser lokale myndigheder.

I Hunchun er der ifølge det statslige medie Xinhua blevet bygget tre midlertidige hospitaler, som udelukkende skal behandle covid-19-patienter.

Det var i Kina, at coronavirusset første gang blev opdaget.

/ritzau/AFP