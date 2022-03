Kina lukker millionbyer for at få coronasmitten ned på nul tilfælde

Beskyttelsesdragterne er tilbage. Det helt store testapparat er rullet ud, og flere steder er der udgangsforbud. I supermarkederne begynder hylderne at se mere og mere tomme ud, fordi folk hamstrer varer.

Sådan ser hverdagen ud for omkring 30 millioner kinesere, der bor i nedlukkede byer. Der er især tale om byer i den nordøstlige Jilin-provins.

Men også områder af storbyen Shanghai er lukket ned, ligesom hovedstaden Beijing er underlagt mange restriktioner.

- Nu begynder det igen. Hvornår slutter det nogensinde?, siger en lokal fra Beijing til nyhedsbureauet AFP.

Nedlukningerne kommer efter nylige lokale smitteudbrud. Ifølge AFP registrerede Kina tirsdag det højeste antal smittede i to år, 5280 tilfælde.

Mary Yue, en borger i Beijing, fortæller, at hun har været isoleret med sin mor og treårige datter i 21 dage. De fik at vide, at de skulle isolere sig, fordi et smittetilfælde blev kædet sammen med en legeplads, som de også havde besøgt.

- Jeg gik i panik, da sundhedsmyndighederne ringede. Jeg var bange for, at de ville have os til at tage på karantænehotel.

- Men denne gang lader de folk isolere sig derhjemme. Det er en kæmpe lettelse, siger Mary Yue til AFP.

Kina fører en "nul tilfælde"-strategi. Det betyder, at der bliver slået hårdt ned på selv små smitteudbrud for at sikre, at smitten holdes helt i bund.

Det gælder også de nylige udbrud, hvor mange er smittet med omikronvarianten.

Mange lande, herunder Danmark, har valgt en anden strategi, hvor restriktioner mere eller mindre er fjernet. Det skyldes blandt andet, at omikron anses som mindre farlig end tidligere varianter.

I Danmark har der over vinteren flere gange været over 40.000 smittede dagligt.

Testindsatsen og hvordan smittetal registreres er dog forskelligt fra land til land, og det kan derfor være svært at sammenligne på tværs af landegrænser.

Samtidig er Kina tidligere blevet kritiseret for uigennemsigtighed med deres smittetal, som gør dem svære at regne med.

"Nul tilfælde"-strategien påvirker ikke kun befolkningen. Den lægger også pres på erhvervslivet.

Flere virksomheder mener, at nedlukningerne skaber udfordringer for dem. Det gælder blandt andet bilfabrikanten BYD og teknologivirksomheden Foxconn.

Det kan få store konsekvenser, siger Yanzhong Huang, der er senioranalytiker ved den amerikanske tænketank CFR. Han sætter spørgsmålstegn ved, om "nul tilfælde"-strategien er den rigtige.

- Nu er to af de rigeste kinesiske byer, Shanghai og Shenzhen, lukket ned. Hvordan kommer det til at påvirke den kinesiske økonomi?, siger Yanzhong Huang til nyhedsbureauet Reuters.

Storbyen Shenzhen lægger jord til mange produktionsvirksomheder. Nedlukningen rammer dermed også deres kunder. Det gælder blandt andet virksomheden Sofeast, der designer prototyper til virksomheder i hele verden.

- Det er ikke kritisk endnu, men det bliver sværere hver dag, siger Sofeasts vicedirektør, Fabien Gaussorgues, til Reuters.

- Leverandører i Shenzhen kan ikke producere, så de leverer ikke varer. Fra næste uge har vi ikke materialer til vores produktion.

/ritzau/