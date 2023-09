Kina markerer 10 år for Belt and Road-initiativ

Over 90 lande vil deltage i en stor konference i oktober om Kinas stort anlagte og meget omstridte silkevejsprojekt eller "Belt and Road-initiativ".

Den tredje store internationale konference om de vidtrækkende planer skal også markere, at det er ti år siden, projektet blev lanceret. Formålet er at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa og Afrika via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur. Det skriver Reuters.

Målet er at skabe det 21. århundredes version af den ældgamle silkevej, som var en over 10.000 kilometer lang karavanerute fra Kina gennem Asien til Europa og Mellemøsten.

I den moderne version indgår der højhastighedstog, motorveje, havne og lufthavne, og ski.

Flere udenlandske statsledere har sagt, at de vil deltage - deriblandt Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, og Argentinas præsident, Alberto Fernandez, rapporterer kinesiske medier.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har planlagt et besøg i Kina, mens konferencen finder sted, skrev Tass for nylig.

Kinas udenrigsministerium siger, at der er indgået samarbejdsaftaler med over 150 lande og 30 internationale organisationer. På en pressekonference for nylig sagde ministeriets talsperson, Wang Wenbin, at der er indgået over 3000 samarbejdsprojekter, og at det er sikret investeringer på tusind milliarder dollar.

Kritikere af projektet siger, det er et redskab for den kinesiske ledelse omkring præsident Xi Jinping til at få udbredt Kinas geopolitiske og økonomiske indflydelse - blandt andet ved at fange fattige lande i "gældsfælder".

Italiens udenrigsminister, Antonio Tajani, sagde i weekenden, at hans lands omstridte samarbejde med Kina i det store silkevejsprojekt er en skuffelse.

Tajanis melding kommer, fire år efter at Italien trodsede kritik fra USA og EU og gik ind i det kinesiske projekt. Et projekt, som kritiseres for at dække over en plan om at styrke Kinas politiske og økonomiske dominans.

- Vi bliver nødt til at evaluere projektet igen. Parlamentet må afgøre, om vi skal fortsætte vores deltagelse eller ej, siger udenrigsministeren.

Det anses for usandsynligt, at Italien vil forny samarbejdsaftaler med det kinesiske styre, når de gældende aftaler udløber i marts 2024.

- Italien traf en rædselsfuld beslutning, da det gik med i Kinas silkevejsprojekt, da det ikke har gjort noget for vores eksport, har Italiens forsvarsminister, Guido Crosetto, tidligere sagt.

/ritzau/Reuters