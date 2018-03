Kina melder klar til handelskrig mod Trump

Hvis USA's præsident indfører told på visse varer, er Kina klar med modsvar, siger landets udenrigsminister.

Det kommer til at skade alle, hvis den amerikanske præsident, Donald Trump, indleder en handelskrig.

Den advarsel kommer fra Kinas udenrigsminister, Wang Yi, på en pressekonference torsdag.

- At vælge en handelskrig er helt sikkert den forkerte opskrift. I sidste ende skader man kun andre og sig selv, siger Wang Yi.

Trump har truet med at indføre told på stål og aluminium.

Præsidentens handelsrådgiver Peter Navarro siger til tv-stationen Fox Business, at det vil ske allerede torsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet dpa.

Efter at Trump har underskrevet, vil tolden blive en realitet om 15-30 dage, siger Navarro.

Hvis præsidenten gør alvor af sine meget kritiserede planer, vil der komme en reaktion fra Kina.

- Kina vil absolut tage passende og nødvendige skridt, siger den kinesiske udenrigsminister.

Onsdag var Wang Li i spidsen for en delegation på 18 medlemmer af Verdenshandelsorganisationen WTO, der gjorde et forsøg på at overtale Trump til at skrotte den planlagte told.

Den amerikanske præsident er stærkt utilfreds med det store amerikanske handelsunderskud over for Kina.

Nogle timer inden, at Wang Yi gik på talerstolen ved pressekonferencen i Beijing, skrev Trump på Twitter, at han har bedt Kina fremlægge en plan om "en milliard dollar mindskelse i deres enorme handelsunderskud med USA".

- Vi ser frem til at se, hvilke idéer de vender tilbage med. Vi må handle snart, skriver Trump.

En milliard dollar er blot en lille brøkdel af handelsunderskuddet, der sidste år var på 375,2 milliarder dollar.

/ritzau/AFP