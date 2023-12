Kina: Myanmars militærstyre indgår våbenhvile med oprørere

Myanmars militærstyre og oprørsgrupper i den nordlige del af landet er nået til enighed om en midlertidig våbenhvile.

Det meddeler Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters.

Parterne er også blevet enige om at opretholde en dialog, tilføjer ministeriet.

Kina har mæglet i konflikten i det sydøstasiatiske naboland.

Forhandlingerne har fundet sted i Kina i de seneste dage, skriver ministeriet i meddelelsen. Der er ikke umiddelbart flere oplysninger.

Siden 27. oktober har en offensiv fra oprørsgrupper i delstaten Shan sendt 300.000 indbyggere på flugt fra deres hjem.

Offensiven er nu stilnet af, siger en talsmand for Kinas udenrigsministerium.

Der har været en tydelig nedgang i antallet af sammenstød mellem oprørsgrupperne i det nordlige Myanmar og hæren, lyder det.

Mandag meddelte Myanmars militærstyre, at det har holdt møder med nogle af landets oprørsgrupper og andre parter i konflikten. Det er planen, at endnu en runde forhandlinger skal finde sted sidst på måneden, oplyste militærstyret.

Mens forhandlinger har stået på med Kina som mægler, har en alliance af etniske oprørsgrupper meddelt, at de vil fortsætte kampen mod "diktaturet" i Myanmar.

Ud over de 300.000, der er fordrevet af den seneste offensiv i Shan-delstaten, er over to millioner mennesker sendt på flugt fra deres hjem, siden militæret tog magten ved et kup i Myanmar i februar 2021. Det viser tal fra FN.

Efter kuppet gik Myanmars befolkning talstærkt på gaden i fredelige demonstrationer med krav om, at landets civile leder, Aung San Suu Kyi, skulle genindsættes på posten som regeringschef.

Militæret slog ned på protesterne med tiltagende hårdhed og fængslede aktivister, politikere og mange andre.

Iagttagere har i den seneste tid bemærket, at militæret har været alvorligt presset af den offensiv, alliancen af oprørsgrupper i Shan-delstaten indledte i oktober.

/ritzau/Reuters