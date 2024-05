Kina øver sig på missilangreb omkring Taiwan som straf for tale

Kina har torsdag lokal tid iværksat en lang række øvelser i og omkring Taiwan og Taiwanstrædet, som ligger mellem Taiwan og Kina.

Øvelserne kommer som modsvar på en tale, som Taiwans nye præsident, Lai Ching-te, holdt tidligere på ugen, i forbindelse med at han blev taget i ed.

Sådan lyder det på kinesisk statsfjernsyn.

- Dette er en hård afstrafning af Taiwans separatiststyrker og en alvorlig advarsel mod enhver form for indblanding og provokation fra udefrakommende, siger Li Xi, som er oberst i Kinas søværn.

I løbet af torsdag og fredag holder Kina militærøvelser i området.

Hæren, søværnet, luftværnet og landets missilstyrker tager del i øvelserne.

Øvelserne finder sted i Taiwanstrædet. Det er et cirka 130 kilometer bredt stræde, som adskiller Taiwan og Kina.

Karen Kuo, en talskvinde for Lai Ching-te, siger, at det er "beklageligt", at Kina har iværksat militærøvelserne.

- Det er beklageligt, at Kina bruger denne unilaterale og provokerende forsvarsadfærd, som truer Taiwans demokrati og frihed for ikke at nævne den regionale stabilitet.

- Vi forsvarer demokratiet, når vi bliver mødt med udefrakommende trusler og udfordringer, siger Karen Kuo.

Kina anser Taiwan for at være en del af sit eget suveræne territorium.

Lai Ching-te bad i sin tale mandag Kina om at stoppe med at true Taiwans frihed. Han afviser, at Kina har ret til Taiwan og siger, at det bør være op til Taiwans indbyggere at beslutte øens skæbne.

Taiwan var under japansk styre, indtil Japan overgav sig i Anden Verdenskrig i 1945.

Øen blev en del af Kina, hvor den blev regeret under den kinesiske regering.

Regeringen blev i 1949 fordrevet fra Kinas fastland til Taiwan, da Det Kinesiske Kommunistparti med Mao Zedong i spidsen tog magten.

Efter adskillige år med krigsret på øen har Taiwan udviklet sig til et demokratisk ledet område.

/ritzau/Reuters