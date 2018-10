Kina og Japan vil arbejde sammen om Nordkorea

Båndet mellem Asiens to største økonomier skal styrkes, siger Japans premierminister på sjældent visit i Kina.

Japan og Kina har et fælles ansvar for at sikre sikkerheden i regionen og vil derfor samarbejde om at løse problematikken omkring atomnedrustning af Den Koreanske Halvø.

Det siger Japans premierminister, Shinzo Abe, fredag morgen dansk tid på et fælles pressemøde med Kinas premierminister, Li Keqiang, efter et sjældent møde i Beijing.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Japan er desuden villig til at normalisere det diplomatiske forhold til Nordkorea, siger Shinzo Abe. Men der er fortsat mange knaster, der skal løses, før forholdet mellem Japan og Nordkorea kan vende tilbage til normalen, understreger han.

På mødet har de to premierministre også diskuteret det fremtidige forhold mellem Kina og Japan, der gennem flere år har været problematisk. Blandt andet på grund af konflikten om opdelingen af det Østkinesiske Hav.

De to premierministre skal på mødet have underskrevet en bred aftale om at styrke båndet mellem de to lande og øge samarbejdet i forhold til blandt andet økonomi og handel. Det fortæller kilder til Reuters.

Dermed vil de to største økonomier i Asien binde sig tættere til hinanden.

Det er første gang siden 2011, at en japansk premierminister besøger Kina.

Shinzo Abe har fredag indledt et tredages besøg i Kina, hvor han også vil mødes med Kinas præsident, Xi Jinping.

Abes besøg i Kina sker i anledningen af årsdagen for venskabstraktaten mellem Japan og Kina, som blev indgået for 40 år siden i denne uge.

/ritzau/