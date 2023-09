Kina og Østtimor indgår strategisk partnerskab

Kina har underskrevet strategiske aftaler med den sydøstasiatiske østat Østtimor.

Det omhandler blandt andet om militært samarbejde, rapporterer statslige medier i Kina.

Kinas præsident, Xi Jinping, har sammen med Timors premierminister, Xanana Gusmao, lørdag offentliggjort aftalerne om et omfattende strategisk partnerskab mellem de to lande.

Østtimor ligger mellem Indonesien og Australien. Landet har 1,3 millioner indbyggere.

Den 77-årige Xanana Gusmão, som er premierminister i Østtimor, spillede en stor rolle under landets uafhængighedskamp og var landets første præsident fra 2002 til 2007.

Xi Jinping mødtes med Xanana Gusmao i den østlige kinesiske by Hangzhou forud for åbningen af De Asiatiske Mesterskaber, Asian Games.

- Begge sider vil øge gensidig støtte og styrke internationalt arbejde, sagde Xi.

Da José Manuel Ramos-Horta sidste år blev indsat som præsident for Østtimor, lovede han at knytte stærkere økonomiske bånd til Kina.

Han sagde, at han fortsat ville opretholde forbindelser til USA, men han understregede, at hans land ikke vil være del af rivaliseringen mellem Beijing og Washington.

- Østtimor byder et stærkt samarbejde velkomment med alle lande - deriblandt Australien, sagde Ramos-Horta.

Østtimor er med aftalen inddraget i et samarbejde med Kina i det store Belt and Road initiativ - det meget omstridte " silkevejsprojekt", som har til formål at genoprette handelsveje mellem Kina og Europa samt Afrika via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Præsident Xi har erklæret, at det er målet at skabe det 21. århundredes version af den ældgamle silkevej, som var en over 10.000 kilometer lang karavanerute fra Kina gennem Asien til Europa og Mellemøsten.

I Vesten er der kritik af det gigantiske projekt på flere områder. Det kinesiske kommunistparti beskyldes af USA for at gøre brug af "udnyttelse og tvang" i projektet.

Australske ministre har sagt, at Kinas aftaler i forbindelse med den nye silkevej er "propaganda". Kina har mange gange afvist beskyldninger om, at de hjælper asiatiske og afrikanske lande for at narre dem ind i gældsfælder ved at tilbyde dem massive lån.

