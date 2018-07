Kina og USA sætter hårdt mod hårdt

* Trump-administrationen bekræftede 15. juni, at man ville indføre 25 procent told på kinesiske importvarer for 50 milliarder dollar om året.

* Tolden vil ramme 1102 kinesiske produkter, heriblandt batterier, kemiske produkter og telefonudstyr.

* Den amerikanske told for 34 milliarder dollar årligt trådte i kraft 6. juli klokken 06.01 dansk tid. To uger senere vil told på de resterende varer på listen for 16 milliarder dollar årligt træde i kraft.

* Som svar på de amerikanske tiltag vil Kina svare igen med egne toldafgifter "dollar for dollar". Gengældelsestolden vil således også være på en værdi af 50 milliarder dollar. Den vil blive pålagt 545 produkter, heriblandt landbrugsvarer og bilprodukter.

* USA har endvidere åbnet for flere og hårdere toldtiltag på kinesiske varer, som kan løbe op i 550 milliarder dollar.

* I den forbindelse har Kina igen gjort det klart, at man agter at svare igen med tilsvarende toldafgifter.

Kilde: NTB, The New York Times, DPA, AP, AFP

/ritzau/