KIna og USA viser forhandlingsvilje op til G20-topmøde

Der er "våbenhvile"i handelskrigen, skriver flere medier før vanskeligt G20-topmøde i Japan fredag og lørdag.

USA og Kina skal være enige om en "våbenhvile"i handelskrigen, skriver dagbladet South China Morning Post og Politico.

Rapporten kommer forud for G20-topmødet i Osaka i Japan fredag og lørdag.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mødes med sin kinesiske modpart, Xi Jinping, ved topmødet for lederne af verdens 19 vigtigste industrilande og EU.

Rapporten om en "våbenhvile i handelskrigen er hverken bekræftet af de amerikanske eller de kinesiske myndigheder.

Ifølge medierne South China Morning Post og Politico er USA gået med til at udsætte en varslet forhøjelse af toldafgifter på kinesiske varer til en værdi af omkring 300 milliarder dollar (omkring 2000 milliarder kroner).

En sådan udsættelse var ifølge anonyme kilder en betingelse for, at den kinesiske leder ville mødes med Trump på ny, skriver AP.

Dette åbner muligheder for nye forhandlinger om en handelsaftale mellem de to lande, hvorved frygten for en optrappet handelskrig dæmpes.

Wall Street Journal skriver, at Kina under forhandlingerne vil kræve, at Trump dropper forbuddet mod den kinesiske telegigant Huawei. Amerikanerne siger, at Huawei udgør en national sikkerhedsrisiko for USA.

EU's præsident, Donald Tusk, siger, at topmødet bliver svært, da store udfordringer som klimaforandringer, reformer af WTO og Iran-krisen trænger sig på.

Men politiske iagttagere siger til Reuters, at G20-topmødet indirekte vil blive præget af indenrigspolitik i de store industrilande.

USA's præsident, Donald Trump, har blikket på den kommende valgkamp i USA, og han har behov for politiske sejre og vil være opsat på ikke at vise usikkerhed.

Kinas præsident Xi vil også insistere på at undgå enhver diskussion om igangværende uroligheder i Hongkong og om 30-årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads. Mange regeringer i verden er bekymret for en stadigt forværret menneskerettighedssituation i Kina - også hvad angår undertrykkelse af en million etniske muslimske uighurer, som er indsat i "genuddannelses-lejre".

Samtidig er der adskillige kriseramte eller afgående regeringsledere med til topmødet. Det gælder den britiske leder, Theresa May, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kæmper med dybe indenrigspolitiske problemer, hvilket også gælder Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

/ritzau/AP