Kina ønsker dialog med Indien efter dødelig grænseuro

20 indiske soldater døde under sammenstød med kinesiske soldater. De krydsede ulovligt grænse, siger Kina.

Kina ønsker at undgå flere militære sammenstød med Indien ved de to landes grænse i Himalaya, siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium onsdag.

Det sker efter den værste konfrontation mellem de to lande i mange årtier.

Begge lande har givet hinanden skylden for, at dets soldater stødte sammen mandag. Ifølge Indien kostede det mindst 20 indiske soldater livet. Kina har ikke oplyst om tab under konfrontationen.

Den kinesiske talsmand insisterer på, at det var de indiske soldater, som ulovligt krydsede grænsen og angreb den kinesiske side.

Det førte til "en alvorlig fysisk konfrontationen fra begge parter, som førte til døde og sårede", siger talsmanden, Zhao Lijian.

Han opfordrer Indien til at lægge en dæmper på den indiske grænsestyrke, så den ikke "ulovligt krydser grænsen" og provokerer til handlinger, "som vil komplicerer situationen ved grænsen".

Men han udtrykker håb om, at de to lande vil løse deres uenigheder gennem dialog og forhandlinger.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke at se flere sammenstød, siger han.

/ritzau/AFP