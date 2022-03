Kina opfordrer europæiske topledere til tilbageholdenhed

Der er brug for at udvise "maksimal tilbageholdenhed" i forbindelse med de igangværende kampe mellem Rusland og Ukraine.

Det siger Kinas præsident, Xi Jinping.

Han har tirsdag talt med to af Europas topledere, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

På et videomøde siger Xi Jinping, at Kina er "i pine over at se krigens flammer blive genantændt i Europa". Det oplyser kinesisk stats-tv.

Den 68-årige præsident tilføjer, at situationen i Ukraine er "bekymrende". Ifølge ham er prioriteten lige nu at sikre, at den ikke "løber løbsk".

Kina har hidtil nægtet at fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Kineserne har endnu heller ikke anerkendt, at der er tale om en invasion. Til gengæld har Kina kritiseret de sanktioner, som Vesten har indført mod Rusland.

På tirsdagens videomøde opfordrer Xi sine europæiske kolleger til at begrænse de negative konsekvenser ved krigen.

Blandt andet siger han, at sanktionerne udfordrer den globale økonomi.

Venskabet mellem Kina og Rusland blev styrket i sidste måned, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, deltog i åbningsceremonien ved vinter-OL i Beijing. Samtidig lancerede landene et nyt strategisk arbejde.

Flere vestlige diplomater blev helt væk fra vinter-OL i Beijing. Det skyldtes blandt andet Kinas behandling af det muslimske mindretal uighurerne.

