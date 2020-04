Kina opjusterer coronadødstallet i Wuhan med over 1000

Med en drastisk opjustering lyder det officielle coronadødstal i Wuhan på 3869 - en stigning på 50 procent.

Kina opjusterer dødstallet efter coronavirus i Wuhan med omkring 50 procent.

I alt har myndighederne lagt 1290 døde til det samlede tal i byen, skriver nyhedsbureauet AFP fredag morgen dansk tid.

Dermed er det samlede dødstal nu på 3869 i millionbyen, som var virussets oprindelige center. Også smittetallet er opjusteret med 325 til i alt 50.333.

De kinesiske myndigheder erkender ifølge AFP, at mange sager enten er blevet "fejlrapporteret" eller helt manglede i de tidligere opgørelser.

Ifølge nyhedsbureauet dpa meddeler regeringen i Hubei-provinsen, at det blandt andet er en række sene afrapporteringer fra hospitaler og andre sundhedsinstitutioner, som er skyld i opjusteringen.

Derudover døde nogle coronapatienter hjemme, mens hospitalerne var overfyldte.

Det nye virus blev ifølge Kina opdaget i december 2019 på et marked i Wuhan i Hubei-provinsen.

I januar blev det første dødsfald registreret i Wuhan, og siden har virusset udviklet sig til en pandemi med over 140.000 registrerede dødsfald til følge.

Siden da er også Europa og USA blevet hårdt ramt af virusset, mens Wuhan i et stykke tid har rapporteret om ingen nye tilfælde af virussmitte inden for byens grænser.

Samtidig blev nedlukningen af byen, der holdt cirka 11 millioner beboere i et jerngreb i over to måneder, ophævet tidligere på måneden.

De kinesiske myndigheder har særligt tidligt i processen fået kritik for at lægge låg på sundhedskrisen.

Her har især sagen om lægen Li Wenliang, der forsøgte at slå alarm om virusset blot for at få en reprimande af myndighederne, vakt harme.

Den 33-årige læge døde senere selv af virusset, hvilket gav anledning til national sorg og vrede over regeringens håndtering af krisen.

Blandt andet amerikanske efterretningstjenester har sået tvivl om rigtigheden af dødstallene i Kina.

/ritzau/