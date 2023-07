Kina optrapper eftersøgninger efter sjældne mineraler

Kina meddelte onsdag, at det optrapper eftersøgninger efter sjældne, strategisk vigtige mineraler over de kommende fem år.

Ministeren for naturlige ressourcer, Wang Guanghua, fremsatte meddelelsen dagen efter, at Kina indført restriktioner for eksport af mineraler, som anvendes til mikrochips.

Kina meddelte samtidig at landet er ved at erhverve sig 5000 ton kobolt til landets strategiske reserver. Det skriver Reuters.

Det øgede pres for at få udnyttet mineralressourcer fører til øget bekymring for pres på mange økosystemerne, som er næsten ukendte.

Udmeldingerne fra Kina kommer forud for Den Amerikanske Uafhængighedsdag og kort før den amerikanske finansminister, Janet Yellen, besøger Beijing.

Politiske iagttagere siger, at det er tydeligt, at de kinesiske udmeldinger er et budskab til præsident Joe Biden og hans regering i en optrapning af deres langvarige rivalisering på området.

Det statslige medie Global Times, som er en tabloidavis i regi af det kinesiske kommunistpartis Folkets Dagblad, skriver i en kommentar, at det er en praktisk måde, hvorpå Kina gør det klart over for USA og deres allierede, at det er en fejl, hvis de tror, de kan stoppe en udvikling, hvor Kina producerer mere og mere avanceret teknologi.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, siger onsdag, at man kender til planer om nye store investeringer i chipproduktioner i Tyskland - både fra tyske og fra internationale selskaber.

- Det er et signal, som gør indtryk på os, at så mange vælger Tyskland som stedet, hvor de udvider produktionen af halvledere, siger forbundskansleren.

Striden har sat den Internationale Havbundsmyndighed under pres for hurtigt at godkende ansøgninger om minedrift eller lade denne form for virksomhed ske ureguleret. Det skrev det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge nyhedsbureauet er over 30 ansøgninger om licenser til søgninger efter metaller allerede godkendt. Nu skal der også tages stilling til udvinding.

I 2021 ansøgte Stillehavslandet Nauru en ansøgning om at lade det Canada-baserede mineselskab The Metal Company udvinde mineraler på havbunden.

Ansøgningen udløste en klausul i FN's havretskonvention, som pålægger Den Internationale Havbundsmyndighed at færdiggøre en regulering inden den 9. juli i år.

Hvis denne ikke kommer på plads, vil Nauru selv udstede licenser uden overordnede reguleringer.

Eksperter siger til nyhedsbureauet AP, at FN-reguleringen inden 9. juli er højst usandsynlig, da processen tager år at gennemføre.

/ritzau/Reuters