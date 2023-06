Kina reagerer på Biden-kommentar: Latterligt og provokerende

Kort efter et højprofileret - og på mange måder positivt - møde mellem USA og Kina er de to lande igen røget i totterne på hinanden.

Årsagen er, at den amerikanske præsident, Joe Biden, tirsdag under et arrangement henviste til Kinas præsident, Xi Jinping, som en diktator.

Det vækker onsdag harme i Kina.

- De amerikanske udtalelser er ekstremt latterlige og uansvarlige. Det er en alvorlig krænkelse af grundlæggende fakta, diplomatiske protokoller og Kinas politiske værdighed, siger Mao Ning, talsperson i Kinas udenrigsministerium.

- De er en åben politisk provokation, lyder det.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, havde netop færdiggjort et sjældent to dages besøg i Kina, da Bidens udtalelser faldt.

I Kina mødte Blinken blandt andre Xi Jinping. Det blev anset som et muligt skridt mod et bedre diplomatisk forhold mellem landene.

Men den proces fik Biden altså tilsyneladende kastet grus i tirsdag.

Præsidentens udmelding skete ved et fundraiser-arrangement i den amerikanske delstat Californien. Her hævdede Biden, at Xi var meget flov, da en kinesisk ballon for nylig blev blæst ud af kurs over USA.

- Årsagen til, at Xi Jinping blev meget oprevet, da jeg skød ballonen fyldt med spionudstyr ned, var, at han ikke vidste, at den befandt sig der.

- Det er meget pinligt for diktatorer, når de ikke ved, hvad der foregår. Det var ikke meningen, at den (ballonen, red.) skulle have været, hvor den var. Den var blæst ud af kurs, lød det fra den amerikanske præsident.

Under mandagens møde mellem Blinken og Xi blev de to enige om at mindske rivaliseringen, så den ikke udvikler sig til en reel konflikt.

Dog lykkedes det ikke de to at nå frem til nogen større gennembrud eller konkrete aftaler under det 40 minutter lange møde.

Joe Biden sagde selv mandag, at han mener, at forholdet mellem USA og Kina er på rette vej. Præsidenten indikerede desuden, at der var blevet gjort fremskridt under Blinkens besøg hos de kinesiske toppolitikere.

