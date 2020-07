Kina registrerer højeste antal coronasmittede siden april

Nye smittetilfælde i Kina kommer fra udbrud i tre regioner. Det har skabt frygt for en anden bølge.

Kina har mandag registreret 61 nye tilfælde af coronavirus, hvilket er det højeste daglige antal siden april. Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission.

De nye smittetilfælde kommer fra udbrud i tre forskellige regioner, hvilket har skabt frygt for, at en anden bølge kan være på vej til at ramme landet.

57 ud af de 61 nye tilfælde er blevet smittet i Kina, mens de sidste fire har bragt smitten med ind fra udlandet.

Størstedelen af de 57 nye smittetilfælde er blevet opdaget i den fjerntliggende region Xinjiang i det nordvestlige Kina.

Her opdagede myndighederne i midten af juli et pludseligt udbrud af coronavirus i regionens hovedstad, Urumqi.

14 af tilfældene er desuden blevet opdaget i den nordøstlige provins Liaoning, hvor et nyt smitteudbrud brød ud i byen Dalian i sidste uge.

Yderligere to smittetilfælde er blevet fundet i naboprovinsen Jilin tæt på den nordkoreanske grænse.

De første tilfælde i det område siden maj.

Antallet af nye smittetilfælde er det højeste siden 14. april, hvor Kina registrerede 89 tilfælde.

Forskellen er, at størstedelen dengang var smittetilfælde bragt ind fra udlandet.

/ritzau/AFP