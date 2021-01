Kina registrerer over 100 nye covid-19 tilfælde

Omkring tre millioner mennesker i to kinesiske provinser er omfattet af lockdown efter nyt smitteudbrud.

Efter nye smitteudbrud af covid-19 i Kina er der indført en lockdown, som omfatter omkring tre millioner mennesker i to byer i Jilinprovinsen i den nordøstlige del af landet. Der blev mandag registreret 109 smittetilfælde. Det skriver Reuters.

Efter at Kina i stor udstrækning havde fået udbredelsen af virusset under kontrol, er der i de seneste uge registeret nye smitteudbrud, hvilket har ført til nedlukninger, rejserestriktioner og nye massetest.

I den nordøstlige del af landet er der nu over 19 millioner, som har fået besked på at blive hjemme. I nogle områder har man kun tilladelse til at købe mad ind hver tredje dag.

Kina har produceret to covid-19 vacciner og har flere under udvikling.

