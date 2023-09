Kina ryster deflation af sig med beskedne prisstigninger i august

Efter at de kinesiske forbrugerpriser faldt i juli sammenlignet med samme måned sidste år, steg priserne på alt fra dagligvarer til tøj og andre fornødenheder i de kinesiske forretninger en smule i august.

Her blev deflationen, som ramte verdens næststørste økonomi i juli, erstattet af en ganske beskeden inflation på 0,1 procent.

Det viser tal fra Kinas Nationale Statistikbureau.

Analytikere havde over for finansmediet Bloomberg forudset, at den kinesiske inflation for august ville lande på 0,2 procent. Den blev altså en smule mindre.

Inflationen bruges til at angive den stigning, der er sket i priserne i løbet af 12 måneder. De kinesiske forbrugerpriser var altså 0,1 procent højere i august 2023 end i august 2022.

Da man i juli kunne konstatere, at Kina var ramt af deflation, var det første gang, det skete, siden begyndelsen af 2021.

/ritzau/