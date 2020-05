Kina sætter intet vækstmål for første gang i 30 år

Coronakrisen har ramt Kina hårdt, siger minister ved Kinas årlige samling af Den Nationale Folkekongres.

Kina undlader at sætte et mål for væksten i 2020 grundet coronakrisen.

Det siger premierminister Li Keqiang natten til fredag dansk tid i forbindelse med indledningen af Kinas årlige samling af Den Nationale Folkekongres (NPC), skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

I stedet for vil den kinesiske regering prioritere at få nedbragt ledigheden og sikre høje levestandarder, siger Li Keqiang.

Det er første gang, at Kina ikke sætter et årligt mål for bruttonationalproduktet (bnp) siden 1990.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/