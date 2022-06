Tre kinesiske astronauter er blevet sendt mod landets nye rumstation, Tiangong, for at bygge den færdigt.

Kina sender astronauter i rummet for at færdigbygge rumstation

Kina har søndag opsendt en raket med tre astronauter, der skal færdiggøre byggeriet af landets nye rumstation.

Trioen blev sendt afsted i en Long March-2F-raket klokken 04.44 dansk tid fra Jiuquan-centret i Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina.

Det rapporterer det statslige tv-selskab CCTV.

De tre astronauter skal tilbringe seks måneder i rummet, hvor de skal færdiggøre byggeriet af rumstationen Tiangong med de to sidste moduler, som den mangler.

Tiangong, som betyder "himmelsk palads", ventes at være fuldt operationelt inden årets udgang.

Rumstationen ventes at forblive i et lavt kredsløb omkring Jorden i mindst ti år og i en højde på mellem 400 og 450 kilometer.

Tiangong afløser Kinas tidligere rumstation af samme navn.

Kina har været ekskluderet fra Den Internationale Rumstation (ISS) siden 2011, fordi kinesernes rumprogram ifølge USA er af militær karakter.

ISS er et samarbejde mellem USA, Rusland, Canada, Europa og Japan. Rumstationen står til at blive taget ud af drift i 2024. Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har dog åbnet for, at brugen af stationen kan forlænges til 2030.

Tiangong er en del mindre end ISS.

Beijings rumfartsprogram synes at være kommet på linje med USA's og Ruslands.

Kineserne har også planer om at bygge en base på månen. Den kinesiske rumfartsadministration har sagt, at en bemandet mission til månen ventes i 2029.

/ritzau/AFP