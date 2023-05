Kina sender diplomat til Ukraine for at drøfte krigen

En særlig udsending fra Kina skal i næste uge besøge Ukraine, Rusland og andre europæiske lande for at kommunikere med alle parter om en politisk løsning på krigen. Det oplyser Beijing fredag

- Ambassadør Li Hui skal besøge Ukraine, Polen, Frankrig, Tyskland og Rusland for at kommunikere med alle parter om en politisk løsning på den ukrainske krise, siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Wang Wenbin.

Li er den kinesiske regerings specialudsending for eurasiske spørgsmål.

Kinas præsident, Xi Jinping, har aldrig fordømt Ruslands invasion af Ukraine, og Kina har forsøgt at fremstå som neutral i forhold til den russiske invasion af Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina har længe talt om behovet for "en fredelig dialog" med henblik på at få afsluttet konflikten.

Li Hui er den højest placerede diplomat fra Kina, som kommer til at besøge Ukraine efter Moskvas invasion i februar sidste år.

- Udsendelsen af diplomaten understreger Kinas bestræbelser på at fremme fred og forhandling, understreger Wang.

- Det viser klart, at Kina står på fredens side, siger han og tilføjer:

- Kina er parat til at spille en konstruktiv rolle i opbygningen af mere international konsensus om våbenhvile og en afslutning på krigen og indledning af fredsforhandlinger, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kinas præsident, Xi Jinping, talte i telefon med sin ukrainske modpart, Volodymyr Zelenskyj, i sidste måned.

Valget af Li som udsending har vakt undren i Vesten. Kort før han forlod sin ambassadørpost i Moskva gav præsident Vladimir Putin ham en Venskabsmedalje.

/ritzau/AFP