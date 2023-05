Civil kineser har ansvaret for vigtig last under rummission

Kina har tirsdag sendt tre astronauter, herunder en civil, til sin nu fuldt operationelle rumstation som et led i en mandskabsrotation.

Det oplyser statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det amerikanske medie CNN er det første gang, at Kina sender en civil person afsted. Opsendelsen markerer derudover ifølge mediet, at landet tager endnu et skridt frem i sit ambitiøse rumprogram.

Missionen er den femte bemandede mission til den kinesiske rumstation siden 2021.

Rumfartøjet "Shenzhou-16" og de tre besætningsmedlemmer blev sendt afsted fra Jiuquan Satellite Launch Center i Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina tirsdag morgen lokal tid.

De tre - Jing Haipeng, Zhu Yangzhu og Gui Haichao - skal være afsted i fem måneder og afløser en gruppe, der har været afsted siden november.

Det forventes ifølge kinesiske statsmedier, at de to grupper mødes på rumstationen 6,5 timer efter opsendelsen.

Gui Haichao er den civile astronaut. Han er professor på det kinesiske universitet Beihang University og har ansvaret for den last, der skal bruges til eksperimenterne i rummet.

Jing Haipeng og Zhu Yangzhu står for betjening og håndtering af rumfartøjet samt forskellige tekniske test.

Kina har allerede annonceret planer om at udvide den permanent bemandede rumpost, der lige nu består af tre moduler.

Det er ifølge Reuters planen, at endnu et modul skal tilkobles det, der i dag er en T-formet rumstation. Dermed får stationen i stedet form af et X.

De tre astronauter tog før opsendelsen afsked med Kina og vinkede til pressen.

/ritzau/