Kina sender første modul afsted til ny rumstation

En ny rumstation skal udgøre fundamentet i Kinas mål om en permanent menneskelig tilstedeværelse i rummet.

Kina har torsdag sendt en raket afsted mod rummet med det første modul til det, der skal blive landets første permanente rumstation.

Milliarder af kroner er blevet investeret i Kinas rumambitioner, og affyringen ses som en milepæl i forhold til landets mål om en permanent menneskelig tilstedeværelse i rummet.

Modulet, der er blevet affyret, er det såkaldte kernemodul, hvor astronauterne hovedsageligt skal opholde sig.

Det blev affyret fra den tropiske Hainan-provins, viser billeder på stats-tv.

Ansatte i rumprogrammet klappede og jublede, da raketten banede sig vej gennem atmosfæren.

Rumstationen får navnet Tiangong, hvilket betyder "himmelsk palads".

Den forventes at være fuldt fungerende i 2022 efter 11 yderligere missioner.

- Det vil ikke længere blot være en fantasi for fortidsmennesker at have et palads i himlen, sagde en kinesisk nyhedsvært efter affyringen.

Aktuelt findes kun én fuldt operationel rumstation i kredsløb om Jorden. Det er Den Internationale Rumstation (ISS), som drives i samarbejde mellem USA, Rusland, Canada, Europa og Japan.

Men det vil Kina lave om på, og hvis ISS efter planen bliver taget ud af funktion i 2024, kan den kinesiske rumstation endda blive den eneste i kredsløb om Jorden.

USA har dog åbnet for, at ISS kan forblive i funktion efter 2024.

/ritzau/AFP