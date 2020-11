Kina sender raket til Månen for at indsamle prøver

Kina vil gøre USA og Sovjetunionen kunsten efter og har opsendt et fartøj, der skal indsamle prøver fra Månen.

Kina har sent mandag aften dansk tid opsendt en raket på en ubemandet månemission. Målet er at indsamle stenprøver fra Månen.

Det er første gang i mere end fire årtier, at Kina begiver sig ud i sådan et projekt.

Raketten blev opsendt fra Wenchang Space Launch Centre i den sydlige Hainan-provins tidligt tirsdag morgen lokal tid.

Når robotfartøjet "Chang'e 5" efter planen lander på Månen, håber missionen blandt andet på at kunne indsamle stenprøver og hente dem tilbage til Jorden.

Det vil i så fald gøre Kina til det tredje land i verden efter USA og det daværende Sovjetunionen, som er lykkedes med en sådan mission.

Dette er Kinas mest ambitiøse månemission til dato og følger i kølvandet på sidste års "Chang'e 4"-mission. Her præsterede kineserne for første gang nogensinde at lande på den anden side af Månen.

Rumfartøjet "Chang'e 5" er opkaldt efter den kinesiske gudinde for Månen. Fartøjet vejer 8,2 ton og har fire komponenter: en orbiter, et landingsfartøj, et opstigningsmodul og et modul til fartøjets tilbagevenden til atmosfæren.

/ritzau/dpa