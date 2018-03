Kina sender muslimsk mindretal i politiske opdragelseslejre

Overvågning og politikontrol er blevet hverdag for millioner af muslimske uighurer i Kinas vestlige Xinjiang-provins. Over 100.000 personer er sendt i politiske opdragelseslejre

Den kinesiske by Kashgar ligger tættere på Teheran end på Beijing. Med en halv million indbyggere er der tale om en mindre provinsby, der havde sin storhedstid for flere hundrede år siden som et stop langs den gamle handelsrute Silkevejen. Størsteparten af indbyggerne er muslimer og tilhører uighur-minoriteten. Byen er hjemsted for Kinas største moské – og for mindst fire interneringslejre, hvor tusindvis af dens borgere bliver tvunget til at gennemgå politisk indoktrinering. Lignende lejre er de seneste år begyndt at dukke op overalt i Kinas vestlige Xinjiang-provins.