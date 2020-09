Kina ser tilbageholdt australsk tv-vært som potentiel trussel

Efter at de to sidste australske journalister blev hastet ud af landet, forklarer Kina nu tilbageholdelse.

En australsk nyhedsvært, der tilbageholdes i Kina, mistænkes for at have foretaget "kriminelle handlinger med fare for Kinas sikkerhed".

Det oplyser en talsmand for Kinas udenrigsministerium tirsdag ifølge BBC, mens forholdet mellem de to lande er nær frysepunktet.

Australieren Cheng Lei, som har arbejdet for den engelsksprogede statslige tv-kanal CTGN i Kina i otte år, forsvandt i august pludselig fra skærmen og stoppede al kontakt med venner og familie.

Efter et stykke tid annoncerede Kina, at hun var placeret "under overvågning i en udvalgt bolig" uden at være officielt sigtet eller anholdt - og uden at der blev givet en grund.

Men den er kommet nu.

Ifølge talsmand for Kinas udenrigsministerium Zhao Lijian skyldes tilbageholdelsen "nationale sikkerhedsårsager", og myndighederne har taget de nødvendige "lovmæssige skridt" mod hende, skriver BBC.

Derfor er der nu sat en efterforskning i gang. Myndighederne har ikke uddybet mistanken yderligere.

Det diplomatiske forhold mellem de to lande har været anstrengt i længere tid og led yderligere et knæk, da Australien støttede op om en international undersøgelse af coronavirussets oprindelse.

Mandag kom det frem, at de sidste to australske journalister i Kina var blevet hastet ud af landet efter et diplomatisk tovtrækkeri.

Her havde journalisterne blandt andet fået besøg af op mod syv kinesiske politibetjente sent på aftenen.

Først blev de to journalister fløjet ud af Shanghai i selskab med australske diplomater. De ankom til den australske millionby Sydney tirsdag morgen lokal tid.

De to hjemvendte australske journalister - Bill Birtles fra mediet ABC og Michael Smith fra Australian Financial Review - skulle begge svare kinesisk politi på spørgsmål med forbindelse til Cheng Lei.

Australien har tidligere i år advaret borgere om, at de risikerer at blive tilbageholdt uden grund i Kina.

/ritzau/