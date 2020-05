Kina skærper tonen efter USA-kritik af ny Hongkonglov

Kina vil tage alle nødvendige modforholdsregler, hvis USA reagerer på en ny sikkerhedslov for Hongkong.

Kina vil tage alle nødvendige modforholdsregler, hvis USA insisterer på at blande sig i Beijings indre anliggender og reagerer på en ny sikkerhedslov for Hongkong.

Udtalelsen kom fra det kinesiske udenrigsministeriums talsmand, Zhao Lijian, ved hans daglige pressemøde fredag i den kinesiske hovedstad.

Han siger, at Kina havde sendt svar på kritiske reaktioner til USA, Storbritannien, Canada og Australien.

Kina godkendte torsdag formelt indførelsen af den omstridte lov, der tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som anses for at være en fare mod den nationale sikkerhed, og som udfordrer statens magt.

Den britiske regering har åbnet en mulighed for at give 300.000 borgere fra Hongkong statsborgerskab.

USA har sagt, at Hongkongs traditionelle rolle som internationalt finanscentrum trues af den nye lov, som er blevet godkendt, efter at prodemokratiske demonstranter i månedsvis har protesteret mod indskrænkning af demokratiet i Hongkong.

I en fælles udtalelse skrev udenrigsministrene fra Storbritannien, Australien, Canada og USA torsdag eftermiddag, at loven "vil underminere systemet med ét land, to systemer".

- Det begrænser folket i Hongkongs friheder og svækker drastisk Hongkongs selvstyre og det system, der har gjort regionen så fremgangsrig, hed det med tilføjelsen:

- Kinas beslutning om at indføre en ny sikkerhedslov i Hongkong er i direkte strid med Kinas internationale forpligtelser under den juridisk forpligtende og FN-registrerede Sino-British Joint Declaration.

EU's udenrigsministre ville ved et møde i Bruxelles fredag tage skridt til en hårdere strategi over for Kina.

Hongkongs sidste guvernør under britisk styre, Chris Patten, sagde i sidste weekend, at Kina har forrådt befolkningen i den tidligere britiske koloni.

- Vesten bør holde op med at bøje sig i støvet for det kommunistiske styre i Beijing i forventning om at blive belønnet økonomisk, sagde Patten til avisen The Times.

/ritzau/Reuters