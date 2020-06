Kina vil oprette nationalt sikkerhedskontor i Hongkong

Ny kinesisk sikkerhedslov har til formål at stoppe de omfattende prodemokratiske demonstrationer i Hongkong.

Beijing har lørdag offentliggjort detaljer af et udkast til en ny national sikkerhedslov i Hongkong.

Loven baner vej for den mest markante ændring af dagligdagen i Hongkong, siden regionen i 1997 blev overdraget til Kina. Det skriver Reuters.

Udkastet omfatter et nyt nationalt sikkerhedskontor for Hongkong.

Kontoret har til formål at indsamle efterretninger og håndtere forbrydelser mod landets sikkerhed. Det rapporterer det kinesiske nyhedsbureau Xinhua ifølge Reuters.

Ifølge Kina er den nye sikkerhedslov sigtet mod blandt andet separatistiske aktiviteter og terrorisme.

Ifølge udkastet tager loven hensyn til menneskerettigheder, ytringsfriheden og retten til forsamlinger. Men der er ikke yderligere detaljer om dette.

Men kritikere frygter, at den vil have alvorlige konsekvenser for Hongkongs rettigheder. Rettigheder, som er af afgørende betydning for regionens status som et globalt finansielt centrum.

Den omstridte sikkerhedslov forbyder en række former for aktiviteter og protester. Det har til formål at få stoppet de omfattende prodemokratiske demonstrationer i Hongkong.

Kina er tidligere blevet opfordret til at genoverveje sikkerhedsloven. Udenrigsministrene i de store industrilande G7 kom med en sådan opfordring onsdag.

- Den foreslåede nationale sikkerhedslov kan alvorligt undergrave princippet om "et land, to systemer" og territoriets udstrakte autonomi, hedder det i opfordringen.

Den kommer fra udenrigsministrene i USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og EU.

- Vi opfordrer indtrængende Kinas regering til at genoverveje denne beslutning, hedder det.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina. Det var under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre. Aftalen løber frem til 2047.

G7-landene mener, at sikkerhedsloven "ikke er i overensstemmelse med den grundlov, der gælder for Hongkong".

Desuden er den heller ikke i overensstemmelse med principper i den erklæring, som er registreret hos FN, lød kritikken tidligere på ugen fra G7.

/ritzau/