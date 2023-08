Kina taler for udvidelse af Briks på topmøde i Sydafrika

Kina taler tirsdag for at udvide Briks-samarbejdet med flere lande.

Briks-landene, som består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, der repræsenterer en fjerdedel af den globale økonomi, mødes i denne uge i Johannesburg i Sydafrika.

I en nedskrevet tale fra Kinas præsident, Xi Jinping, der blev læst højt af landets handelsminister, Wang Wentao, lyder det ifølge Reuters, at "overherredømme ikke er i Kinas DNA".

Han siger, at topmødet i Johannesburg ikke har til mål at "bede lande om at vælge side eller skabe en konfrontation, men mere at udvide arkitekten (Briks, red.) for fred og udvikling".

- Uanset hvilken modstand der måtte være, er Briks en positiv og stabil kraft for god vilje, der fortsætter med at vokse.

- Vi vil skabe et stærkere strategisk Briks-partnerskab. Aktivt skride frem i udvidelsen af medlemskaber, lyder det ifølge AFP.

Rusland er også ivrig for at udvide. Sydafrika har også udtrykt positivitet over for forslaget. Det skriver Reuters.

Indien, der er bekymret for kinesisk dominans, har advaret mod at skynde sig for meget med at udvide samarbejdet, men har "positive hensigter og et åbent sind", siger landets udenrigsminister, Vinay Kwatra.

Brasilien er derimod bekymret for, at en udvidelse vil udvande samarbejdets indflydelse.

Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, sagde dog tirsdag, at man gerne vil have nabolandet Argentina med i gruppen.

Kina er Briks' mest magtfulde økonomi, og Xis besøg i Sydafrika kommer, mens landet forsøger at udvide antallet af medlemmer i gruppen.

Topmødet i Johannesburg understreger splittelse med Vesten over krigen i Ukraine og den støtte, som Rusland nyder fra de andre Briks-lande i en tid, hvor landet ellers er meget isoleret.

Sydafrika, Kina og Indien har ikke fordømt Ruslands invasion, mens Brasilien har afvist at sende våben til Ukraine og indføre sanktioner mod Rusland.

Embedsmænd siger, at mere end 40 lande har udvist interesse i at blive en del af samarbejdet. Det er lande fra det såkaldte globale syd, som er en bred definition af lande, der ikke hører til i Vesten.

Briks-landene er en lidt løst defineret gruppe af store økonomier på vej frem.

Gruppen blev dannet som et uformelt samarbejde i 2009 af fire lande. Sydafrika kom med i 2010. Rusland tog initiativ til at danne gruppen.

