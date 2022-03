Kina trækker tiden i Ukraine-konflikten mens USA presser på

Kina holder lav profil for at sikre sine interesser i både Rusland og Vesten, siger eksperter. USA presser på og advarer Kina mod at hjælpe Putin.

Krigen i Ukraine har udviklet sig til en international konflikt mellem Rusland på den ene side og et sammentømret Vesten på den anden - anført af USA.

Men det har hidtil været småt med både kommentarer og handling fra verdens anden supermagt, Kina.

Kina ønsker nemlig at holde sig helt ude af konflikten. Landet vil ikke sætte sine økonomiske interesser i Rusland og Vesten på spil.

Det vurderer Camilla Tenna Nørup Sørensen, der forsker i international politik og især Kina ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

- Kina står i en vanskelig situation med mange modstridende interesser.

- På den ene side vil de gerne værne om deres grundlæggende princip om staters suverænitet, og de anerkender, at Ukraine er en suveræn stat. Det peger om ikke andet så på en indirekte kritik af Ruslands invasion, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Princippet om staters suverænitet betyder, at Kina ikke blander sig i andre landes interne anliggender.

Kina henviser i øvrigt til samme princip, når det internationale samfund forsøger at involvere sig i blandt andet landets konflikt med Taiwan.

Camilla Tenna Nørup Sørensen pointerer også, at Kina deler Ruslands opfattelse af, at det i høj grad er Nato og USA, der har forårsaget krigen, blandt andet gennem Natos udvidelse mod øst.

Mandag mødtes repræsentanter fra Kina og USA i Rom. Målet fra amerikansk side var at sikre, at Kina ikke vil hjælpe Rusland, hverken økonomisk eller militært.

Kina har på intet tidspunkt officielt fordømt Ruslands handlinger og bruger heller ikke udtrykket invasion.

Og ifølge Luke Patey, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er der intet, der tyder på, at Kina ikke stadig opfatter Rusland som en allieret.

- Kina har gang i to spor her. Landet vil gerne udbygge sine økonomiske bånd til USA og Europa, men støtter samtidig den russiske økonomi, siger Luke Patey.

- Kina er pragmatisk. Kinesiske virksomheder med store markedsandele i USA vælger at følge de amerikanske sanktioner af Rusland for at beskytte deres position på det amerikanske marked. Virksomheder, der har et stort marked i Rusland, gør det modsatte.

Noget kunne dog tyde på, at USA er ved at miste tålmodigheden med Kinas manglende stillingtagen.

Søndag udtalte amerikanske talspersoner, at USA var kommet i besiddelse af oplysninger om, at Rusland havde bedt Kina om at sende militær hjælp.

I samme forbindelse blev det gjort klart, at der vil være alvorlige konsekvenser for Kina, hvis landet skulle vælge at hjælpe russerne.

Amerikanerne kom dog ikke nærmere ind på, hvor de havde fået informationen fra.

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen er det tvivlsomt, om Rusland overhovedet har bedt Kina om hjælp. Det er også blevet afvist af både Rusland og Kina.

Timingen tyder ifølge hende mere på, at USA har ønsket at lægge yderligere pres på Kina op til mødet efter flere uger uden stærke kinesiske udsagn om krigen.

Luke Patey vurderer dog ikke, at mødet i Rom vil få afgørende konsekvenser for den videre udvikling i konflikten.

- Kina vil gerne fortsætte med at handle med Vesten, men kommer ikke til at droppe støtten til Rusland, siger han.

Omvendt peger Camilla Tenna Nørup Sørensen på, at det kan blive sværere for Kina at holde sig ude af konflikten, hvis Rusland intensiverer sine angreb i Ukraine.

Det gælder især, hvis angrebene i stigende grad er rettet mod civile mål.

- Det kan give stærkere reaktioner blandt kineserne, end vi hidtil har set, siger hun.

/ritzau/