Kina tror på iransk tilbageholdenhed efter historisk angreb

Kina er overbevist om, at Iran kan håndtere situationen i Mellemøsten og sørge for, at tingene ikke løber ud af kontrol.

Det har Kinas udenrigsminister, Wang Yi, udtalt under en telefonsamtale med sin iranske modpart, Hossein Amir-Abdollahian, mandag.

Det skriver det officielle kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Iran sendte natten til søndag droner og missiler afsted mod Israel i et angreb, som var ventet i dagene op til.

Angrebet var gengæld for et angreb tidligere i april mod et iransk konsulat i Syrien. Iran mener, at Israel stod bag angrebet på konsulatet, som kostede flere personer livet. Israel har ikke taget ansvar for angrebet.

Kina sætter ifølge Wang Yi pris på, at det iranske angreb ikke gik ud over andre lande i regionen.

Udenrigsministeren har desuden ifølge Xinhua noteret sig, at Iran har beskrevet sine handlinger som begrænsede og som værende begået i nødværge.

Hossein Amir-Abdollahian fortalte angiveligt også den kinesiske udenrigsminister, at Iran er opmærksom på de regionale spændinger, og at landet er villig til at udvise tilbageholdenhed og ikke har til hensigt at puste til ilden yderligere.

Det israelske militær har svoret, at man vil svare igen på angrebet, der i store træk blev afværget og kun forårsagede mindre skader.

Siden Hamas' angreb mod Israel 7. oktober har Israel været i regelmæssige sammenstød med grupper i Libanon, Syrien, Yemen og Irak, som har opbakning fra Iran.

USA's præsident, Joe Biden, sagde mandag, at USA ønsker at forebygge en optrapning af konflikten i Mellemøsten.

Biden gentog samtidig målene for USA's overordnede politik i Mellemøsten og understregede, at amerikanerne er fast besluttet på at forsvare Israels sikkerhed.

