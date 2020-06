Kina vedtager sikkerhedslov for Hongkong og får mere magt

Kina introducerede loven som et modsvar på de voldelige prodemokratiske protester, der har været i Hongkong.

Kinas Nationale Folkekongres har natten til tirsdag dansk tid enstemmigt vedtaget en omstridt national sikkerhedslov for Hongkong.

Det skriver det kinesiske medie South China Morning Post, og derudover bekræfter tv-stationer i Hongkong det ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nationale sikkerhedslov er udarbejdet af Kinas kommunistparti i Beijing og ventes ifølge South China Morning Post at træde i kraft 1. juli.

Kina introducerede loven som et modsvar på de mange voldelige prodemokratiske protester, der har været i Hongkong.

Ifølge embedsmænd fra Kina vil loven gøre det muligt at gøre op med underminering, terrorisme, separatisme og aftaler med udenlandske styrker, skriver Reuters.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, siger natten til tirsdag dansk tid ifølge Reuters, at det ikke vil være passende at kommentere den vedtagne lov, da et møde om loven stadig er i gang.

Carrie Lam anerkender, at der er stor spekulation og bekymring blandt befolkningen angående loven. Hun lover at besvare spørgsmål, når detaljerne bliver offentliggjort, siger hun på et pressemøde.

Loven baner ifølge Reuters vej for den mest markante ændring af dagligdagen i Hongkong, siden regionen for 23 år siden i 1997 blev overdraget til Kina fra Storbritannien.

Den er samtidig en torn i øjet på vestlige regeringer, som USA's og Storbritanniens, der har udtalt, at loven svækker den høje grad af selvstændighed, som Hongkong fik tildelt i overdragelsen til Kina.

Et udkast af loven er endnu ikke blevet offentliggjort.

Protesterne i Hongkong begyndte at eskalere i juni for et år siden, da de lokale politiske ledere ville indføre en lov, som ville tillade udlevering af mistænkte lovovertrædere til Kina.

De mange demonstrationer kom gradvist til at dreje sig om mere brede krav om mere demokrati, og det kom til mange sammenstød mellem aktivister og politi.

