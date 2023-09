Kina-venlig politiker står til at overtage magten i Maldiverne

Lokale medier i Maldiverne skriver, at Mohamed Muizzu i beregninger står til at vinde lørdagens anden runde af præsidentvalget i øriget i Det Indiske Ocean.

Det skriver Reuters.

Den 45-årige Muizzu, der er tidligere minister, ventes nu som dengang at søge tilnærmelse til Kina. Ikke mindst økonomisk.

Den nuværende præsident, Ibrahim Mohamed Solih, har halset efter i præsidentopgøret.

Som landets leder har han forsøgt at forbedre et langvarigt anstrengt forhold til Indien.

Ved den første valgrunde tidligere på måneden sikrede Muizzu sig 46 procent af stemmerne. Han skulle have været på 50 procent for at have sikret sig valg i første valgrunde.

Et officielt resultat efter anden valgrunde ventes først sent lørdag eller tidligt søndag.

/ritzau/AFP