Kina: Vesten bidrager til Hongkong-uro for at bremse os

Det er et forsøg på at bremse Kinas udvikling, når vestlige lande blander sig i Hongkong-konflikt, mener Kina.

Efter adskillige ugers store protester i Hongkong langer Kina mandag ud efter voldelige demonstranter og mod de vestlige politikere, der ifølge den kinesiske regering har været med til at skabe uro i regionen.

Siden begyndelsen af juni har hundredtusindvis af demonstranter været på gaden i Hongkong. Det har flere gange ført til sammenstød med politiet.

Og Yang Guang, der er talsmand ved den kinesiske regerings Hongkong-kontor, siger, at han undrer sig over Vestens "underlige logik".

Ifølge ham har vestlige politikere bakket op om "voldelige forbrydelser".

- Når alt kommer til alt, så er deres formål at skabe uro i Hongkong, at gøre Hongkong til et problem for Kina for at begrænse Kinas udvikling, siger Yang Guang ved et pressemøde mandag.

Talsmanden nævner ikke nogen specifikke personer eller lande.

Årsagen til demonstrationerne var oprindeligt et forslag om en ny lov om udlevering af mistænkte til Kina. Loven er blevet droppet, men protesterne er fortsat som en kritik af øget kinesisk indflydelse i den særlige region.

Senest søndag affyrede politiet tåregas og gummikugler mod demonstranter, der blokerede flere gader i Hongkong.

Den tidligere britiske kronkoloni Hongkong har siden 1997 hørt under Kina, men der er delvist selvstyre efter devisen "ét land, to systemer" - underforstået at Hongkong skal være demokratisk.

Under de seneste ugers demonstrationer har Hongkongs øverste politiske leder, Carrie Lam, været under hårdt pres.

Hun har fortsat støtte fra Kinas regering, understreger Yang Guang mandag.

Han tilføjer, at de demonstranter, der har opført sig voldeligt under protesterne, vil blive straffet hurtigst muligt.

/ritzau/AP