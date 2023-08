Kina vil begrænse børns brug af mobiler til to timer om dagen

Børn og unge under 18 år bør kun kunne bruge to timer på deres mobiler om dagen.

Det mener den kinesiske internetmyndighed, CAC.

Myndigheden vil have udbydere til at indføre programmer til børnesikring på telefonerne. Det skal forhindre brugere under 18 år i at få adgang til internet på mobiltelefoner mellem klokken 22.00 og 06.00 om morgenen.

Der skal også indføres tidsbegrænsninger, foreslår CAC.

Unge mellem 16 og 18 år skal have adgang to timer om dagen. 8-16-årige får en time, mens børn under 8 år kun får 8 minutter.

Forældrene skal dog have mulighed for at fravælge tidsgrænserne for deres børn, bemærker myndigheden.

I teknologibranchen bliver nyheden langtfra taget godt imod.

Det påvirkede aktiekurserne negativt, da CAC offentliggjorde et udkast til retningslinjerne onsdag.

Advokat Xia Hailong fra advokatfirmaet Shanghai Shenlun forudser, at reglerne potentielt kan blive en hovedpine for internetvirksomheder.

Det vil kræve en "stor indsats og ekstra omkostninger at implementere disse nye krav ordentligt", siger han.

- Og risikoen for manglende overholdelse vil være høj. Så jeg tror, at mange virksomheder vil overveje direkte at forbyde mindreårige at bruge deres produkter, lyder det.

Platforme til deling af videoer som eksempelvis ByteDance, der står bag appen TikTok, har siden 2019 tilbudt såkaldt "teenage-tilstand". Det begrænser brugerens adgang til indhold samt tidsforbrug.

I de senere år er myndighedernes bekymring for nærsynethed og afhængighed af internet hos unge vokset.

I 2019 indførte landet "cyber curfew". Det er en slags spærretid for onlinespil, der forhindrede børn og unge under 18 i at spille om natten fra klokken 22.00 til klokken 08.00.

I 2021 besluttede regeringen i Kina, at unge under 18 år kun må bruge en time på online computerspil om fredagen, i weekenderne og på helligdage fra klokken 20 til 21.

I den forbindelse meddelte den kinesiske it- og spilgigant Tencent, at man ville indføre ansigtsgenkendelse i onlinespil.

Det skulle forhindre, at børnene brugte deres forældres identitet eller login til at omgå reglerne.

/ritzau/Reuters