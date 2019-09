Kina vil droppe yderligere told på sojabønner og svinekød

Kina og USA, der længe har befundet sig i handelsstrid, viser tegn på opblødning forud for nye forhandlinger

Kina vil fritage en række amerikanske landbrugsprodukter - herunder sojabønner og svinekød - fra yderligere toldsatser.

Det oplyser det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Udmeldingen er den seneste opblødning i det anstrengte forhold mellem verdens to største økonomier, Kina og USA, der det seneste års tid har befundet sig i en bitter handelsstrid.

De to lande ventes i begyndelsen af oktober at mødes til forhandlinger i USA.

USA's præsident, Donald Trump, udskød torsdag en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af 250 milliarder dollar.

Forhøjelsen til 30 procent fra nu 25 procent blev udskudt med to uger til den 15. oktober fra oprindeligt planlagt den 1. oktober.

Trump oplyste, at udskydelsen sker på anmodning fra Kinas vicepremierminister, Liu He, samt som følge af, at det den 1. oktober er 70 år siden, at Folkerepublikken Kina blev oprettet af kommunistpartiet.

- Det er en goodwill gestus, skriver Trump på Twitter.

Liu He er Kinas chefforhandler i handelssamtaler med USA.

/ritzau/AFP