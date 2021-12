Kina vil en gang for alle stoppe kritiske røster i Hongkong. Endnu et online-medie lukker

Der blev banket endnu et søm i Hongkongs demokratibevægelses ligkiste, da 200 politikfolk tidligt onsdag morgen gennemførte en større razzia mod Stand News, et af byens få tilbageværende Kina-kritiske medier. I alt blev syv personer anholdt, sigtet for at opildne til oprør, hvilket er en overtrædelse af den sikkerhedslov, som den kinesiske regering sidste år trak ned over Hongkong. Stand News har nu meddelt, at online-mediet lukker, og at alle medarbejdere er sendt hjem. Dermed har demokratitilhængerne mistet endnu et talerør, efter at avisen Apple Daily blev lukket tidligere på året.