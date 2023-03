Kina vil for første gang siden 2020 igen udstede alle slags visa

Fra onsdag vil Kina igen begynde at udstede alle slags visa til udlændinge.

Det oplyser den kinesiske regering.

Det bliver første gang siden coronapandemiens start i 2020, at Kina åbner for at udstede alle slags visa.

Det ventes, at dette træk vil være med til at genstarte den kinesiske økonomi, der sidste år havde den laveste vækstrate i tæt på et halvt århundrede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Områder i Kina, der inden pandemien ikke krævede visum, vil igen være visumfri. Det oplyser landets udenrigsministerium tirsdag.

Et af de områder er den sydlige turistø Hainin. Også krydstogtskibe, der sejler gennem havnen i Shanghai, vil være visumfri.

Det kinesiske udenrigsministerium oplyser også, at udlændinge, der har et gyldigt visum fra før 28. marts 2020, vil kunne bruge det til at komme ind i Kina.

I januar afskaffede Kina en anbefaling til sine borgere om ikke at rejse til udlandet.

Kina har desuden føjet 40 lande til en liste over i alt 60 lande, som Kina tillader turistgrupper fra.

I 2022 var der 115,7 millioner ture over grænsen ind og ud af Kina. Udlændinge stod for omkring 4,5 millioner af dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til sammenligning var der i 2019 670 millioner ture over grænsen. Det år stod udlændinge for 97,7 millioner af dem.

I december lagde Kina sine meget strenge coronarestriktioner på hylden. Under pandemien har landet ellers haft en strategi om nul tilfælde af coronavirus.

I januar ophævede landet et krav om karantæne til personer, der kom til landet.

Landets nye premierminister, Li Qiang, sagde mandag, at det tog Kina mindre end to måneder at opnå en "blød overgang" i landets respons til coronavirus, og at landets strategi havde været helt rigtig.

/ritzau/Reuters