Kina vil forbedre militærtræning og modernisere forsvaret

Kina planlægger i år at øge investeringer i landets forsvar med 7,1 procent.

Det fremgår af Kinas nationale budget for 2022, der er blevet offentliggjort lørdag.

I alt har Kina sat udgifter for 229,5 milliarder dollar af til militæret i budgettet. Det svarer til cirka 1561 milliarder kroner.

Stigningen på 7,1 procent er den højeste siden 2019, og den er også højere end de 5,5 procent, som Kinas bruttonationalprodukt, bnp, ventes at vokse med i år.

Kinas premierminister, Li Keqiang, har flere gange gjort det klart, at kineserne er nødt til at investere i militæret for at forsvare landets suverænitet, sikkerhed og udviklingsinteresser.

Han har blandt andet lovet at forbedre træningen for den kinesiske hær, der samtidig er i gang med at udvikle en række nye våben fra spionfly til hangarskibe.

Kinas forsvarsbudget bliver nøje overvåget af landets naboer og af USA. De bruger det som et barometer for, hvor aggressivt kineserne har tænkt sig at styrke sit militær.

Den kinesiske regering står i fremtiden over for udfordringer på flere fronter.

Blandt andet i forhold til østaten Taiwan, som Kina gør krav på, ligesom USA er begyndt at afholde et stigende antal militærøvelser i det omstridte Sydkinesiske Hav.

Der er også en nagende grænsestrid med Indien at tage stilling til.

I en tale til nationen siger Li Keqiang lørdag, at regeringen i år blandt andet vil arbejde på at modernisere militæret og bygge et moderne arsenal af våben.

- Vi vil forsætte med at reformere forsvaret og militæret og øge innovationerne inden for forsvarsvidenskab og teknologi, siger han.

Forsvarsbudgettet giver kun et råt estimat for Kinas militærudgifter. Flere diplomater og udenlandske eksperter mener, at regeringen i Beijing ikke offentliggør de fulde tal.

Trods stigende udgifter er Kinas forsvarsbudget for 2022 mindre end en tredjedel af, hvad den amerikanske regering har foreslået at bruge på sit militær.

Præsident Joe Biden ventes således at bede Kongressen om at godkende et forsvarsbudget på 770 milliarder dollar.

Det svarer til 5237 milliarder kroner.

Intet land i verden kommer tæt på at bruge så meget på sit militær.

Kina har længe argumenteret for, at landet har brug for at lukke hullet til USA. Kina råder for eksempel kun over to hangarskibe, mens USA har 11 i aktiv tjeneste.

/ritzau/Reuters