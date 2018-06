Kina vil have lempet sanktioner mod Nordkorea efter topmøde

Både Rusland og Kina ser positivt på topmødet mellem USA og Nordkorea.

Rusland har en positiv vurdering af topmødet mellem præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. "Men djævlen er i detaljen", siger en russisk viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov.

- Vi kan kun byde det velkomment som en positiv kendsgerning. Selvfølgelig ligger djævelen gemt i detaljen, men denne impuls er indtil videre vigtigt, siger Ryabkov, som understreger, at Rusland aktivt hjælper med at gøre Den Koreanske Halv atomvåbenfri.

Kina antyder tirsdag, at sanktioner mod Nordkorea bør lempes efter topmødet mellem Trump og den nordkoreanske leder, da nordkoreanerne har lovet at arbejde frem mod at gøre den koreanske halvø atomvåbenfri.

Talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, siger, at Kina støtter forhandlingerne mellem USA og Nordkorea.

Geng siger til journalister i Beijing, at Sikkerhedsrådets sanktioner mod Nordkorea kan blive suspenderet eller ophævet i henhold til nordkoreanernes handlinger.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, byder også erklæringen fra topmødet mellem Trump og Jong-un velkommen som "et første skridt" frem mod at gøre regionen atomvåbenfri.

/ritzau/Reuters