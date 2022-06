Kinas og USA's forsvarsministre har fredag holdt møde. Her var stridspunktet Taiwan på dagsordenen

Kina vil ikke tøve med at gribe ind i Taiwan

Den kinesiske hær ville ikke have andet valg end at bekæmpe ethvert forsøg på at gøre Taiwan uafhængigt.

Sådan lyder det fra Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe, efter et møde med den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin.

Lloyd Austin har omvendt opfordret Kina til at holde sig fra at gøre noget, som kan destabilisere Taiwan.

USA er bekymret for, at Kina vil ændre status quo, lyder det. Den kinesiske hærs ageren omkring Taiwan er bekymrende ifølge den amerikanske regering.

De to forsvarsministre har diskuteret deres landes to meget forskellige holdninger til Taiwan på et møde i Singapore fredag.

Taiwan har egen regering, men ifølge Kina er Taiwan kinesisk. Kina har de sidste to år øget sine militære aktiviteter omkring øen.

USA er en af Taiwans største internationale støtter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger den kinesiske forsvarsminister i en udtalelse, at Kina også er parat til at starte en krig i Taiwan, hvis det er nødvendigt.

- Ministeren understregede, at Taiwan er Kinas Taiwan, lyder det i en udtalelse fra det kinesiske forsvarsministerium.

/ritzau/Reuters