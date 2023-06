Kina vil måske hjemsende nordkoreanere på flugt

Amerikanske politikere advarer om, at Kina kan være ved at tvinge nordkoreanere, som er flygtet fra deres land, til at rejse hjem.

Fra amerikansk side har man opfordret FN til at forsøge at forhindre det ved at appellere til de politiske ledere i Beijing.

Rapporterne om, at flere tusinde flygtede nordkoreanere skal sendes hjem, kommer samtidig med, at det svirrer med rygter om, at folk sulter ihjel i Nordkorea.

Den demokratiske senator Jeff Merkley siger, at en FN-rapport fra 2014 klart har fastslået, at tvangsmæssige hjemsendelser af nordkoreanere "er en forbrydelse mod menneskeheden".

- Blot det, at en nordkoreaner er i Kina, betyder, at han vil være i stor fare, hvis han sendes hjem, siger Jeff Merkley.

Chris Smith, som er republikansk leder af et kongresudvalg om Kina, mener, at en tvangshjemsendelse af 2000 "og måske mange flere" nordkoreanske flygtninge kan være nært forestående, da Nordkorea genåbner sine grænser efter covid-19-pandemien.

Smith henviser til, at FN's generalsekretær, António Guterres, tidligere i år har udtrykt dyb bekymring over nordkoreanske flygtninges situation. Han appellerer til Guterres om at bruge sin indflydelse på den kinesiske regering og hindre tvangshjemsendelser.

BBC har i gennem måneder hemmeligt kommunikeret med nordkoreanere, som har beskrevet de ekstreme forhold og en fødevarekrise i Nordkorea.

CNN skrev i marts, at fødevaresituationen i Nordkorea er på det værste niveau siden en hungersnød i 1990'erne kostede mellem 600.000 og en million nordkoreanere livet.

Handelsdata, satellitbilleder og vurderinger fra FN og sydkoreanske myndigheder viste da, at fødevareforsyningen var "under den mængde, der skal til for at imødegå minimale menneskelige behov".

Nordkoreanere, som BBC citerer torsdag, beretter om familier i ekstrem nød. Blandt andet beskrives en familie, hvor børn holdt deres syge mor i live ved at tigge om mad, men at de nu er døde alle tre.

/ritzau/Reuters