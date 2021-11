Kina vil sende en milliard vaccinedoser til Afrika

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, siger mandag, at Kina vil sende en milliard coronavaccinedoser til afrikanske lande.

Den kinesiske leder har fremsat løftet i en tale over et videolink ved et kinesisk-afrikansk topmøde i Senegals hovedstad, Dakar.

Præsidenten opfordrer samtidig kinesiske selskaber til at investere op mod 10 milliarder dollar - 66 milliarder kroner - i Afrika de næste tre år.

Kina har i forvejen doneret omkring 200 millioner coronavacciner til Afrika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Xi vil Kina nu donere 600 millioner nye doser direkte, mens yderligere 400 millioner doser vil komme fra andre kilder - blandt andet ved investeringer i vaccineproduktionssteder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Løftet fra Xi kommer, på et tidspunkt hvor fokus hos store dele af verdens sundhedsmyndigheder er rettet mod den nye coronavariant Omikron.

Varianten blev første gang konstateret i Sydafrika og frygtes at være mere smitsom end tidligere udgaver af coronavirusset.

Afrika er en af Kinas vigtigste kilder til råolie og mineraler. Ifølge præsident Xi vil Kina i løbet af de næste tre år importere for omkring 300 milliarder dollar fra Afrika - svarende til næsten to billioner kroner.

Der er globalt uddelt milliarder af stik med de kinesiske coronavacciner CoronaVac og Sinopharm. Vaccinerne er ikke godkendt til brug i EU.

Det fremgår ikke af Xi Jinpings tale, hvilke vacciner der bliver doneret.

Afrika halter langt bagud i forhold til mange andre lande i forhold til vaccineudrulning. Ifølge Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse har under ti procent af Afrikas befolkning påbegyndt coronavaccination.

/ritzau/Reuters