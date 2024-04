Kina vil sende ubemandet rumfartøj til Månens bagside

Kina vil i løbet af de kommende dage sende et ubemandet rumfartøj mod Månen med et mål om at nå Månens bagside.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Månens bagside er den del, der vender permanent væk fra jorden.

Missionen, som kaldes "Chang'e-6", er den første af tre kinesiske missioner, som over de næste år tilsammen skal bane vejen for, at Kina kan gennemføre en bemandet månelanding.

Kina iværksatte sin første Chang'e-mission i 2007. Missionerne er navngivet efter en kvindelig figur ved navn Chang'e, som i kinesisk mytologi er kendt som en månegudinde.

I 2020 lykkedes "Chang'e 5"-robotfartøjet at indsamle prøver på forsiden af Månen, hvilket markerede første gang i mere end fire årtier, at en sådan indsamling blev gennemført.

"Chang'e-6" skal efter planen indsamle jord- og stenprøver fra den anden side af månen.

Fordi man på bagsiden af Månen er uden en direkte sigtelinje til Jorden, er man i missionen afhængig af en såkaldt kommunikationssatellit, der for nylig blev udsendt forud for missionen.

Den skal kredse om Månen i 53 dage.

Efter "Chang'e-6" er gennemført, skal missionerne "Chang'e 7" og "Chang'e-8" følge. De er i kalenderen for 2026 og 2028 og skal ligeledes understøtte det større kinesiske mål om at få mennesker til månen.

Kinas mål er at få astronauter til Månen inden 2030.

Parallelt forsøger USA at få sat mennesker på Månen inden 2026 som en del af missionen Artemis.

Nasa, den amerikanske rumfartsadministration, må ifølge amerikansk lov ikke arbejde sammen, direkte eller indirekte, med Kina.

Lykkes missionen fra USA vil det være første gang, at landet sætter en person på Månen, siden det skete i 1972.

Dengang var det Eugene Cernan og Harrison Schmitt som rejste til Månen som en del af Apollo 17-missionen.

