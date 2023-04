Kinaanalytiker: Macron kan få Kina og Ukraine på talefod

Flere vestlige ledere har forsøgt sig. Men endnu er det ikke lykkedes nogen at overbevise Kinas præsident, Xi Jinping, om hverken at mødes eller blot tale i telefon med lederen af det krigsramte land Ukraine, Volodymyr Zelenskyj.

Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kan være den, der endelig får det til at ske.

Det siger Francesca Ghiretti, analytiker hos den tyske tænketank Mercator Institute for China Studies.

Macron indleder onsdag et statsbesøg i Beijing.

Med på turen er også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- I varierende grad er de begge enige om, at det er værd at prøve at overbevise Kina om at bidrage mere seriøst til at finde en løsning på konflikten i Ukraine.

- Et telefonopkald mellem Xi og Zelenskyj vil være det bedst tænkelige udfald af besøget, siger Francesca Ghiretti.

Særligt Macron ser ud til at være opsat på at få etableret en dialog, fortsætter analytikeren.

Senest har Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, under et besøg i Kina i sidste uge opfordret Xi Jinping til at række ud til Ukraine.

Den kinesiske leder vil dog være mere tilbøjelig til at lytte til Macron, siger Francesca Ghiretti.

- Kina har en stor interesse i at have et godt forhold til Frankrig. Det skyldes, at Kina ser Frankrig som et af de EU-lande, der er mest skeptisk over for USA. Macron er meget optaget af, at EU ikke skal være sikkerhedspolitisk afhængig af USA.

- Derfor kan Macron have bedre muligheder for at facilitere sådan et telefonopkald end andre EU-ledere.

Kinaanalytikeren understreger, at et telefonopkald ikke vil betyde, at Kina for alvor træder ind i rollen som fredsmægler mellem Rusland og Ukraine. En rolle, som Xi Jinping ellers flere gange har fremhævet, at Kina vil være oplagt til.

- For nuværende er der ikke udsigt til, at Kina kan - eller vil - være fredsmægler. Det er ikke realistisk, når landet i så høj grad støtter Rusland.

- Kina har samtidig understreget, at det er en europæisk krig. Landet er ikke fuldt overbevist om, at man bør involvere sig, siger Francesca Ghiretti.

Kina mener selv at være upartisk. Xi Jinping har dog tidligere omtalt forholdet til Rusland som et "grænseløst venskab", mens Putin under et nyligt kinesisk statsbesøg i Moskva kaldte præsident Xi sin "kære ven".

