Kinakritiker tages i ed som præsident for Taiwan

Lai Ching-te er natten til mandag blevet taget i ed som præsident for Taiwan.

Ceremonien blev afholdt i præsidentkontoret i hovedstaden Taipei.

Flere tidligere ansatte i den amerikanske regering deltog i ceremonien efter anmodning fra præsident Joe Biden.

Desuden deltog folkevalgte fra en række lande, heriblandt Japan, Tyskland og Canada.

Lai vandt præsidentvalget i januar over Tsai Ing-wen, som han i de seneste fire år har været vicepræsident under.

Lai repræsenterer Det Demokratisk Progressive Parti (DPP).

Øen Taiwan og Kina har en lang historie med uenighed om, hvad Kina omfatter, og hvem, der skal bestemme i Taiwan.

Kina siger, at det selvstyrede Taiwan er en del af dets område og har lovet, at det en dag vil erobre det - om nødvendigt med magt.

Kina betragter Lai, der ved valget fik 40,1 procent af stemmerne, som en farlig separatist og har afvist at afholde forsonende samtaler.

DPP har åbent sagt, at det støtter, at Taiwan fortsat udvikler en separat identitet i forhold til det kommunistiske Kina.

Selv sagde Lai i sin sejrstale i januar, at resultatet var "begyndelsen på et nyt kapitel for Taiwans demokrati", og at han som præsident vil føre "opbyggelige og ordentlige" forhandlinger med Kina.

Kina har udtalt, at Lai som præsident skal vælge mellem "fredelig udvikling eller konfrontation".

Lai blev taget i ed i kølvandet på politiske uroligheder i Taiwan.

Fredag kom en række parlamentsmedlemmer op at toppes under forhandlinger om en reform af parlamentet, som oppositionen står bag.

Taiwan har i praksis fungeret som en selvstændig nation siden 1949.

/ritzau/Reuters