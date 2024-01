Kinas befolkning skrumper for andet år i træk

For andet år i træk skrumper Kinas befolkning, og med en vækst i bnp på bare 5,2 procent ser det stadig ikke ud til, at verdens næststørste økonomi for alvor er kommet på ret køl efter coronapandemien.

Det viser tal fra Kinas Nationale Statistikbureau (NBSC) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

NBSC tilskriver den skrumpende befolkning to primære faktorer: En faldende fødselsrate og en bølge af covid-19-relaterede dødsfald.

Kina var engang verdens folkerigeste land, men blev sidste år overhalet af Indien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden da har den kinesiske regering iværksat flere tiltag, der skal få borgerne til at få flere børn. Ifølge Reuters er der en bekymring for, at det faldende befolkningstal kan få konsekvenser for landets økonomi.

- Ved slutningen af 2023 var det nationale befolkningstal 1.409,67 millioner. Et fald på 2,08 millioner siden slutningen af 2022, lyder det ifølge AFP fra NBSC onsdag.

Faldet i befolkningstallet i 2023 er mere end dobbelt så stort som det i 2022, hvor befolkningstallet faldt med 850.000 personer.

2022 var første gang, at Kinas befolkning skrumpede siden 1960.

- I 2023 var antallet af fødsler 9,02 millioner med en fødselsrate på 6,39 per tusind, lyder det fra NBSC ifølge AFP.

I 2016 afskaffede Kina den såkaldte etbarnspolitik, som blev indført i 1980'erne på grund af frygt for overbefolkning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilsyneladende har det ikke været nok til at vende udviklingen i landet, der ifølge AFP i høj grad er afhængig af dets arbejdsstyrke for at skabe økonomisk vækst.

Ifølge AFP tillægger mange høje leveomkostninger samt et voksende antal kvinder, der træder ind på arbejdsmarkedet og forsøger at få højere uddannelse, skylden for den faldende fødselsrate.

Med 5,2 procents vækst i bruttonationalproduktet når Kina sit vækstmål, som lød på 5 procent, men den buldrende økonomiske fremgang fra 00'erne, hvor landet regelmæssigt kunne notere sig for en årlig vækst over ti procent, ser for alvor ud til at være fortid.

Kilder i den kinesiske regering fortæller til Reuters, at den kinesiske regering formentlig vil sætte et vækstmål på 5 procent igen i år.

/ritzau/