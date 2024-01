Kinas forbrugerpriser fortsætter langsomt fald

December blev den tredje måned i træk, hvor de kinesiske forbrugerpriser blev ved med at falde, og forbrugerprisindekset var i julemåneden faldet med 0,3 procent sammenlignet med samme måned i 2022.

Det viser tal fra Kinas Nationale Statistikbureau (NBSC) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Produktionsprisindekset faldt for 15. måned i træk i december og var i årets sidste måned 2,7 procent lavere end året før.

Den kinesiske regering har ifølge den kinesiske avis South China Morning Post (SCMP) sat sig for at holde inflationen under tre procent.

Flere økonomer har dog advaret regeringen mod at stirre sig blind på inflationen, ikke mindst fordi efterspørgslen på varer for tiden er lav.

- (Politikerne bør forstå, red.) at deflation også kan skade os, sagde Wang Tao, som er cheføkonom med ansvar for Kina i den schweiziske bank UBS, ifølge SCMP på en økonomisk konference i Shangai mandag.

/ritzau/