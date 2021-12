Kinas forsøg på at bandlyse julen er stort set slået fejl

Kina er verdens største producent af kunstige juletræer og fabrikerer tonsvis af andre juleting. Men hvis det står til lederne i Beijing, hører denne kristne højtid ikke hjemme i det kinesiske samfund. For selvom de fleste kinesere ikke forbinder julen med meget andet end shopping, er det kommunistiske styre bekymret for, at denne vestlige tradition skal komme til at virke som ”åndeligt opium” og mindske interessen for kinesisk kultur.