Kinas første coronatilfælde skete uger før officiel udmelding

Regeringspapirer viser, at det første tilfælde af coronasmitte i Kina kan spores tilbage til november.

Det tidligste bekræftede tilfælde af coronavirus kan spores tilbage til den 17. november og ikke december som hidtil antaget.

Det viser regeringspapirer, som den engelsksprogede avis i Hongkong South China Morning Post har set.

Der skulle være tale om en 55-årig mand fra Hubei-provinsen, der tog kontakt til sundhedsvæsenet den 17. november - uger før myndighederne annoncerede fremkomsten af det nye virus.

Fra denne dato blev der rapporteret om en til fem nye tilfælde hver dag.

Den 15. december var det samlede antal smittede 27. Fem dage senere var det samlede antal bekræftede 60 smittede, skriver den kinesiske avis.

Den 27. december fortalte en læge fra et hospital i Hubei-provinsen de kinesiske sundhedsmyndigheder, at sygdommen skyldtes et nyt coronavirus.

På det tidspunkt var mere end 180 mennesker smittet. Lægerne kendte ikke nødvendigvis til dem alle, skriver South China Morning Post.

/ritzau/